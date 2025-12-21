Prevén temperaturas de hasta 29°C para esta jornada de sábado

Previo a la llegada de la Navidad, se pronostican condiciones cálidas para la próxima semana, acompañados de una buena calidad del aire

Condiciones cálidas acompañadas de un cielo despejado es el panorama previsto para la jornada de este sábado en el Área Metropolitana de Monterrey.

Con base al monitoreo realizado por Protección Civil Nuevo León, arrojó que la mañana de esta jornada inició con una temperatura de 13° centígrados acompañado de bruma y un cielo soleado.

Para la tarde, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar luego de que el termómetro alcance los 29° centígrados con un cielo despejado. Mientras que para la noche, se pronostica que la temperatura descienda hasta los 18° centígrados, con condiciones de aire fresco y poca nubosidad.

Pronóstico para semana de Navidad

Para los siguientes días previos a la llegada de la Navidad, se pronostican condiciones cálidas con temperaturas máximas de hasta 30° centígrados.

Este monitoreo es resultado del trabajo conjunto entre Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua.

Calidad del aire "Aceptable"

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León se estima una calidad del aire "aceptable" para la mañana de este sábado, en el Área Metropolitana.

Los municipios que reflejan una calidad del aire "buena" se encuentran en color verde y corresponden a seis de las 15 estaciones distribuidas por la zona metropolitana. Estas son:

García Noreste 2 y Noroeste 3

Monterrey Noroeste

Monterrey Sur

Guadalupe

San Pedro

Mientras que aquellas que reflejan una calidad aceptable son:

Monterrey Centro

San Nicolás Noreste 2

Cadereyta Jiménez

Santa Catarina

Pesquería

Para concluir, tan solo cuatro de las 15 estaciones se encuentran en color naranja, es decir, una mala calidad del aire:

General Escobedo

San Nicolás Noreste

Apodaca

Juárez

Autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informados sobre los posibles cambios en las condiciones meteorológicas estimadas para los siguientes días.