Las condiciones para la caída de nieve o aguanieve comenzarían durante la noche del jueves en montañas de Jalisco, Colima y Michoacán

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 podría formarse durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre sobre el occidente de México, con lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, descenso de temperaturas y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los efectos comenzarían desde el jueves 26, cuando una vaguada polar ingresaría al noroeste y occidente del país. El sistema incrementaría las precipitaciones antes de evolucionar hacia la tormenta prevista para el cierre de semana.

Michoacán y Guerrero tendrían lluvias de hasta 250 milímetros

Para el viernes, el pronóstico contempla acumulados de entre 150 y 250 milímetros en el sur de Michoacán y el oeste y suroeste de Guerrero. En el sur de Jalisco, Colima y el oeste y suroeste del Estado de México se esperan lluvias de entre 75 y 150 milímetros.

El sábado 28, la tormenta se desplazaría hacia el centro del territorio nacional. Guerrero mantendría condiciones para precipitaciones torrenciales, mientras que el oeste de Oaxaca registraría lluvias intensas y zonas del Estado de México, Morelos y Puebla tendrían lluvias muy fuertes.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de elevar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Prevén nieve o aguanieve en zonas montañosas

Las condiciones para la caída de nieve o aguanieve comenzarían durante la noche del jueves en montañas de Jalisco, Colima y Michoacán. La posibilidad persistiría el viernes y se extendería durante la noche hacia el centro y oriente del país.

El pronóstico también anticipa un descenso marcado de temperatura en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. La precipitación invernal está prevista para zonas montañosas, por lo que no implica nevadas generalizadas en las ciudades de esas regiones.

Al mismo tiempo, la masa de aire ártico asociada al frente frío número ocho mantendrá ambiente frío en distintas entidades, incluso después de que el frente deje de afectar directamente al territorio mexicano.

¿Qué efectos se esperan en Nuevo León?

Para Nuevo León, el aviso contempla temperaturas mínimas de entre −5 y 0 grados en zonas serranas durante la madrugada del jueves, así como chubascos de entre 5 y 25 milímetros el jueves y el viernes.

Durante las madrugadas del viernes al domingo se prevén valores de entre 0 y 5 grados en las sierras del estado. Estos rangos corresponden a áreas montañosas y no representan un pronóstico general para Monterrey y su zona metropolitana.

El aviso consultado no incluye a Nuevo León entre las entidades con posibilidad específica de nieve o aguanieve. La formación y trayectoria de la tormenta permanecen sujetas a actualización, conforme avance el sistema.