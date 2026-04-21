Prevén martes templado con ligera probabilidad de lluvia

El clima estará mostrando variaciones a lo largo de la jornada, checa aquí el pronóstico completo y planea adecuadamente tu rutina.

Las condiciones del clima para este martes en el área metropolitana de Monterrey arrancarán con un ambiente fresco durante la mañana y un ligero aumento de temperatura conforme avance el día.

Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá actividades al aire libre con ciertas precauciones.

Desde las primeras horas se espera una temperatura mínima de 16 grados centígrados, con sensación fresca y condiciones ligeramente nubladas.

¿Cuál será la temperatura máxima?

Durante la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 25 grados, con ambiente templado y nubosidad que limitará el calor intenso.

¿Se esperan lluvias en Monterrey?

Se mantiene una probabilidad de precipitación del 20%, por lo que no se descartan lluvias ligeras o aisladas en algunos puntos.

¿Cómo estará el clima por la noche?

Para la noche, la temperatura descenderá a 20 grados, con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado.