Prevén mañana fría y tarde templada este domingo 18 de enero

El estado de Nuevo León amaneció con 3 grados y se espera que por la tarde llegue a una máxima de 14 grados con cielo parcialmente soleado

Autoridades estatales difundieron el pronóstico de condiciones meteorológicas para Nuevo León, en el que se anticipa una jornada con temperaturas bajas por la mañana y ambiente templado por la tarde.

Condiciones del día en Nuevo León

Durante la mañana se registra cielo parcialmente nublado y una temperatura aproximada de 3 grados centígrados.

Para la tarde se prevé cielo parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 14 grados.

En la noche, el pronóstico indica cielo despejado y una temperatura de alrededor de 9 grados.

Calidad del aire

En cuanto a la calidad del aire, se reporta condición Buena por la mañana y Aceptable durante la tarde y la noche.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de monitoreo ambiental.