Prevén mañana fría y nublada en Nuevo León para este domingo

Autoridades compartieron el pronóstico de las condiciones meteorológicas para el estado de Nuevo León, donde se esperan cambios a lo largo del día, con temperaturas frías y presencia de nubosidad.
Condiciones por la mañana
Durante la mañana de este día se registra cielo mayormente nublado, con una temperatura aproximada de 7 grados, acompañada de neblina y lluvia ligera en distintas zonas del estado.
Pronóstico para la tarde
Para la tarde se prevé un cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 14 grados, lo que permitirá una ligera recuperación térmica.
Noche fría
En el transcurso de la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con un descenso en la temperatura hasta los 4 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el frío.
Calidad del aire
De acuerdo con el reporte oficial, la calidad del aire en Nuevo León se presenta como Buena durante el día de hoy.
Ya se reporta nieve en Lampazos y otras zonas de Nuevo León
Las condiciones meteorológicas adversas han permitido la presencia de nieve ligera o aguanieve en zonas elevadas y menos comunes para este fenómeno, como Lampazos de Naranjo y otras localidades del norte de Nuevo León.
Meteorólogos advierten que la masa de aire ártico asociada a la tormenta seguirá influyendo en la región durante los próximos días, con posibilidad de heladas nocturnas y mañaneras.
Ante la inusual caída de nieve y las bajas temperaturas, autoridades recomiendan extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y limitar actividades al aire libre en horas de mayor frío.