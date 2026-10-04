Prevén lluvias y tormentas eléctricas durante este sábado

Nuevo León tendrá lluvias y tormentas eléctricas este sábado, con temperaturas de 20 a 23 grados y cielo nublado, informó Protección Civil de NL

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el clima de este sábado en Nuevo León

Se esperan condiciones de cielo nublado, lluvias y chubascos en distintos momentos del día, de acuerdo con el pronóstico compartido por Protección Civil estatal.

Durante la mañana se prevén lluvias o chubascos intermitentes, con una temperatura de 20 grados.

Para la tarde, las condiciones se mantendrán nubladas, con presencia de lluvia o chubascos y tormentas eléctricas, además de una temperatura máxima de 23 grados.

Por la noche continuará el cielo nublado, con lluvias o chubascos en lapsos y posibilidad de tormentas eléctricas. La temperatura descenderá a alrededor de 20 grados.

Protección Civil informó además que durante este sábado la calidad del aire será buena en el estado.