Prevén lluvias y tormentas aisladas para este domingo en NL

El estado registrará ambiente cálido durante la tarde, con temperaturas de hasta 30 grados y condiciones de cielo parcialmente nublado

Nuevo León registrará este domingo 24 de mayo condiciones de clima variables, con temperaturas cálidas, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas ocasionales durante la tarde.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el ambiente se mantendrá estable durante las primeras horas del día, aunque conforme avance la jornada aumentará la posibilidad de precipitaciones aisladas en distintos puntos del estado.

Mañana fresca y con nubosidad parcial

Durante la mañana, se espera un ambiente templado con temperatura aproximada de 20 grados y cielo parcialmente nublado.

Las condiciones permitirán un inicio de jornada relativamente fresco para la población, sin pronóstico de lluvias importantes en las primeras horas del día.

Pronostican chubascos y tormentas durante la tarde

Para la tarde, las temperaturas alcanzarán alrededor de los 30 grados, generando un ambiente cálido en gran parte de Nuevo León.

Además del incremento en el calor, el pronóstico contempla la presencia de chubascos y tormentas ocasionales bajo condiciones de nubosidad parcial, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a posibles cambios repentinos en el clima.

Las lluvias podrían presentarse de manera aislada en distintos municipios, principalmente durante el transcurso de la tarde y primeras horas de la noche.

Noche con ambiente templado

Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado mientras que la temperatura descenderá hasta los 23 grados.

El ambiente continuará siendo templado en la mayor parte del estado, sin cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.

Reportan buena calidad del aire en el estado

En cuanto a las condiciones ambientales, el reporte indica que la calidad del aire se mantiene en niveles considerados buenos durante este domingo en Nuevo León.