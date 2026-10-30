Prevén lluvias y rachas de viento en Piedras Negras este jueves

El pronóstico contempla hasta 90% de probabilidad de precipitaciones durante el día y 80% por la noche, además de rachas de viento

Protección Civil de Coahuila emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias y posibles tormentas eléctricas en Piedras Negras, donde las precipitaciones podrían intensificarse durante este jueves 29 y viernes 30 de octubre.

Francisco Contreras Obregón, coordinador regional de Protección Civil, informó que la probabilidad de lluvia alcanza el 90% durante el día y el 80% por la noche. Desde las primeras horas de este jueves ya se reportaban precipitaciones ligeras en distintos sectores del municipio.

El análisis meteorológico basado en el modelo NAM-3 km (RadarSim) advierte sobre la posible formación de núcleos de tormenta en la franja fronteriza de Coahuila.

La actividad de lluvia comenzó a desarrollarse en la región alrededor de la 1:00, mientras que para Piedras Negras se estableció una ventana de atención a partir de las 2:00 horas.

Las precipitaciones podrían variar de ligeras a fuertes y presentarse de forma irregular. También existe riesgo de descargas eléctricas y ráfagas capaces de desplazar objetos ligeros.

El periodo del 27 al 31 de octubre se mantiene bajo vigilancia por la posibilidad de lluvias y tormentas, con especial atención los días 29 y 30, sin embargo la intensidad y el desplazamiento de los sistemas dependerán de las condiciones atmosféricas, por lo que el pronóstico puede cambiar.

Para este jueves se espera una temperatura máxima de entre 23 y 24 grados, mientras que la mínima rondará los 19 grados.

Los vientos del este-sureste podrían alcanzar velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora durante el día. Por la noche, se prevén vientos de entre 15 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Advierten por encharcamientos y problemas viales

Las estimaciones contemplan acumulaciones de lluvia de entre uno y dos centímetros en distintos periodos. Protección Civil también considera posibles registros de entre una y dos pulgadas durante el periodo de varios días, con cantidades mayores en algunos sectores si se desarrollan tormentas fuertes.

Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, acumulaciones de agua en las calles y complicaciones para circular, especialmente en zonas bajas de Piedras Negras.

Las corrientes en vialidades, arroyos y pasos a desnivel representan un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Por ello, las autoridades recomiendan no cruzar calles inundadas ni intentar atravesar corrientes de agua, además de conducir a velocidad moderada y conservar una distancia segura entre vehículos.

Estas son las recomendaciones de Protección Civil

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales.

Entre las principales recomendaciones están:

Llevar paraguas o impermeable al salir de casa.

Mantener limpios los desagües y evitar tirar basura en la vía pública.

Retirar objetos ligeros que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar zonas inundadas y no cruzar arroyos con corriente.

Conducir con precaución y reducir la velocidad ante la lluvia.

Consultar los avisos de Protección Civil Municipal y de la Presidencia Municipal de Piedras Negras.

Las autoridades mantendrán el monitoreo de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. Debido a que la trayectoria y la intensidad de las tormentas pueden modificarse, pidieron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales.