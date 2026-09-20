Prevén lluvias intensas y calor extremo en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas en Chiapas y precipitaciones fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país

El monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y varios canales de baja presión mantendrán este sábado 19 de septiembre un panorama de lluvias fuertes en buena parte del país, algunas acompañadas de descargas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias puntuales intensas en Chiapas, mientras que otros estados enfrentarán precipitaciones fuertes a muy fuertes.

En contraste, el norte del país, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán continuarán con ambiente caluroso a muy caluroso.

Chiapas concentra las lluvias más fuertes

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de Chiapas.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Chihuahua, principalmente en el noreste, centro y sur; Durango, en el oeste; Sinaloa, en el norte, centro y sur; Nayarit, en el norte y la costa; Jalisco, en el oeste y centro; Tabasco, en el sur; Oaxaca, en el oeste; Campeche, en el norte y suroeste; Yucatán, en el centro y este, y Quintana Roo, en el centro y norte.

La presencia de tormentas podría generar actividad eléctrica en distintas regiones.

Más estados tendrán chubascos

Se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Baja California Sur, además de Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz.

En tanto, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias serán más aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Tamaulipas.

El SMN señaló que una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, situación que reforzará la probabilidad de lluvias en esa región.

El calor no da tregua

Mientras las lluvias avanzan en distintas zonas, el calor seguirá siendo intenso en el norte, el Pacífico y la península de Yucatán.

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en el noreste de Baja California, Baja California Sur y el noroeste, oeste y sur de Sonora.

Las máximas de 35 a 40 grados se prevén en el norte de Sinaloa; noreste y suroeste de Chihuahua; norte de Coahuila; norte de Nuevo León; Tamaulipas; San Luis Potosí; Durango; Nayarit; Jalisco; Colima; Michoacán; Morelos; norte y suroeste de Puebla; Guerrero; Oaxaca; Chiapas; Campeche; Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, Zacatecas, Veracruz y Tabasco tendrán temperaturas máximas de 30 a 35 grados.

El contraste entre lluvias intensas y temperaturas elevadas marcará las condiciones meteorológicas de este sábado en distintas regiones del territorio nacional.