Prevén lluvias fuertes en zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Las condiciones climáticas sobre el sur y sureste del país, originarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Durante este miércoles, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste del territorio nacional, originará lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste); intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Yucatán.

Canales de baja presión en el interior del país e ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en San Luis Potosí y Estado de México; y lluvias aisladas en Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Por otro lado, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, lo que ocasionará chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Nuevo León.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en estados del noroeste, norte, centro y oriente de la República Mexicana.