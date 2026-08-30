Prevén lluvias con tormenta eléctrica en Nuevo León

Protección Civil mantiene monitoreo permanente y pide a la población evitar el cruce de arroyos o zonas de riesgo inundables.

El avance de una vaguada en altura provocará chubascos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de moderadas a fuertes en distintos puntos de Nuevo León, con precipitaciones que podrían extenderse hasta la noche.

El reporte elaborado por CONAGUA, el SMN y Protección Civil estatal advierte que la inestabilidad golpeará con mayor intensidad a las zonas Norte, Citrícola, Sur y Montañosa, donde la probabilidad de lluvia alcanza un 30%. En el Área Metropolitana y la Región Oriente, el riesgo se mantiene en un 20%.

Entre los municipios con mayor posibilidad de registrar precipitaciones figuran Sabinas Hidalgo, Hidalgo, Salinas Victoria, Villaldama, Cerralvo, Montemorelos, Linares, Aramberri, Galeana, Doctor Arroyo y las zonas serranas de Santiago y Santa Catarina.

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene vigilancia continua sobre el fenómeno y exhorta a la población a extremar precauciones al conducir, no intentar cruzar vados o arroyos crecidos y sujetar objetos en exteriores que puedan salir proyectados por las ráfagas.