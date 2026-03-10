Prevén lluvias aisladas y máxima de 31 grados este martes

Ambiente fresco y una llovizna ligera son las condiciones previstas para el inicio del día. Conoce el pronóstico completo para que estés preparado.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La jornada de este martes inicia con temperatura de 19 grados centígrados y condiciones mayormente nubladas, además de una probabilidad de precipitación del 15% durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico, podrían presentarse lluvias ligeras y aisladas por la mañana, mientras que hacia el transcurso del día se prevé una ligera disminución en la nubosidad.

Temperatura máxima alcanzará los 31 grados

A pesar del cielo parcialmente nublado, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde, con una temperatura máxima estimada de 31 grados centígrados.

Para la noche, las condiciones cambiarán con cielo mayormente despejado y una temperatura cercana a los 24 grados centígrados, lo que generará un ambiente templado.

Nuevo frente frío provocará descenso de temperatura

Las condiciones más frescas previstas para los próximos días estarán asociadas con la entrada de un nuevo frente frío al norte del país, lo que favorecerá un ligero descenso en las temperaturas.

Este sistema frontal provocará mañanas más frescas y cambios en el comportamiento del clima durante el resto de la semana.

Pronóstico extendido para los próximos días

Para miércoles se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 31 grados centígrados, con condiciones mayormente estables.

El jueves se anticipa un descenso más notable, con mínima de 13 grados y máxima de 25 grados.

Mientras que el viernes el ambiente continuará fresco por la mañana, con 12 grados de mínima y una máxima de 29 grados centígrados.

Recomendaciones ante cambios de temperatura

Ante las variaciones térmicas previstas durante la semana, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar protección solar durante las horas de mayor radiación y considerar ropa ligera durante el día y una prenda adicional por la mañana o noche.

Además, en caso de lluvias aisladas, se sugiere conducir con precaución y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico meteorológico.