Prevén lloviznas y cielo nublado este martes en Nuevo León

Nuevo León tendrá cielo nublado y lloviznas este martes, con 21 grados por la tarde y posibilidad de lluvia en zonas montañosas y el sur.

Nuevo León tendrá este martes 10 de noviembre una jornada mayormente nublada, con presencia de llovizna durante las primeras horas del día y posibilidad de lluvia en algunas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la mañana se espera una temperatura de 15 grados, con cielo mayormente nublado y llovizna ocasional.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 21 grados, aunque se mantendrán las condiciones de nubosidad y ambiente brumoso.

Además, se prevé probabilidad de lluvias en las zonas montañosas y el sur de Nuevo León durante el resto del día.

Para la noche, se pronostican 17 grados, cielo mayormente nublado y llovizna ligera en algunos sectores.

En cuanto a la calidad del aire, se reportó en condiciones buenas durante este martes, de acuerdo con el monitoreo estatal.