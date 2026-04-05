Prevén jueves caluroso con lluvias ligeras en Monterrey

Para la noche, se espera que el termómetro descienda ligeramente, alcanzando una temperatura aproximada de 25 grados centígrados

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El pronóstico del tiempo para este jueves 2 de abril en Monterrey anticipa condiciones mayormente cálidas, con presencia de nubosidad y baja probabilidad de lluvias durante las primeras horas del día.

Durante la mañana, la temperatura iniciará alrededor de los 20 grados centígrados, con un ambiente templado y una probabilidad de precipitación entre el 10 y 15 por ciento, lo que podría generar algunas lluvias dispersas y aisladas en distintos puntos de la zona metropolitana.

Ambiente caluroso durante la tarde

Conforme avance el día, las condiciones cambiarán hacia un entorno más seco y caluroso. La temperatura máxima alcanzará los 32 grados centígrados, mientras que las precipitaciones tenderán a desaparecer gradualmente.

A pesar de ello, se mantendrá cierta nubosidad en el cielo, sin que represente un incremento significativo en la probabilidad de lluvia.

Noche cálida en la zona metropolitana

Para la noche, se espera que el termómetro descienda ligeramente, alcanzando una temperatura aproximada de 25 grados centígrados, manteniendo un ambiente cálido en la ciudad.