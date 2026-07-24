Prevén fuertes lluvias para este 23 de julio en Nuevo León

Autoridades afirmaron que también se esperan altas temperaturas que podrían ascender hasta los 45 °C para esta jornada de jueves

Lluvias muy fuertes para la tarde-noche de este jueves y madrugada de este viernes se tienen pronosticadas para varias entidades, incluido el estado de Nuevo León.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes para la entidad, acompañadas de descargas eléctricas e inundaciones.

🌧️ Este jueves se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.



De acuerdo con @conagua_clima, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de… pic.twitter.com/xB0WDz92On — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 23, 2026 Esto se debe al ingreso de humedad generado por la tormenta tropical Bertha, la cual se localiza frente a las costas de Louisiana, en Estados Unidos, por lo que provocará fuertes precipitaciones en entidades como Coahuila, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, se esperan temperaturas que podrían ascender hasta los 40 °C y 45 °C para esta jornada de jueves. Estas entidades también presentarán precipitaciones para esta jornada Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) Baja California y Morelos. Estas son las medidas de prevención ante estas fuertes precipitaciones Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) insta a la ciudadanía a que tomen las siguientes medidas preventivas: Evita cruzar ríos, arroyos o calles con corriente de agua, aunque parezcan poco profundas.

Si conduces, disminuye la velocidad, enciende las luces y mantén una distancia segura con otros vehículos.

Identifica refugios temporales y rutas de evacuación si habitas en zonas con riesgo de inundación o deslaves.

Mantente informado a través de los avisos oficiales de Protección Civil y Conagua.