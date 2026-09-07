Prevén fuertes lluvias en Área Metropolitana este 6 de septiembre

Ante la circulación ciclónica presente en la entidad, las fuertes lluvias podrían hacerse presentes durante la tarde de este domingo en el estado de Nuevo León, incluida el Área Metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el ingreso de un canal de baja presión al país podría provocar precipitaciones de moderadas a fuertes.
Se menciona que para el Área Metropolitana se cuenta con una probabilidad del 40% de lluvia, al igual que la región citrícola, mientras que para el norte y oriente se tendrá un 30%.
Algunos de los municipios donde se podría presentar lluvia:
- Allende
- Aramberri
- Cadereyta
- Cerralvo
- China
- Galeana
- General Terán
- General Zaragoza
- Hidalgo
- Linares
- Los Herreras
- Los Ramones
- Montemorelos
- Monterrey Sur
- Sabinas Hidalgo
- Salinas Victoria
- San Pedro
- Santa Catarina
- Santiago
- Villaldama
Estas son las recomendaciones ante este pronóstico de lluvias
- Asegura objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Evite cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos.
- Conduzca con precaución
- Mantente informado a través de fuentes oficiales.