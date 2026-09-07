Prevén fuertes lluvias en Área Metropolitana este 6 de septiembre

Protección Civil de Nuevo León pronostica precipitaciones de moderadas a fuertes durante el transcurso de la tarde de este domingo

Ante la circulación ciclónica presente en la entidad, las fuertes lluvias podrían hacerse presentes durante la tarde de este domingo en el estado de Nuevo León, incluida el Área Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el ingreso de un canal de baja presión al país podría provocar precipitaciones de moderadas a fuertes.

Se menciona que para el Área Metropolitana se cuenta con una probabilidad del 40% de lluvia, al igual que la región citrícola, mientras que para el norte y oriente se tendrá un 30%.

Algunos de los municipios donde se podría presentar lluvia:

Allende

Aramberri

Cadereyta

Cerralvo

China

Galeana

General Terán

General Zaragoza

Hidalgo

Linares

Los Herreras

Los Ramones

Montemorelos

Monterrey Sur

Sabinas Hidalgo

Salinas Victoria

San Pedro

Santa Catarina

Santiago

Villaldama

Estas son las recomendaciones ante este pronóstico de lluvias