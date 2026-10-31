Prevén frente frío número 4 con rachas de hasta 70 km/h

Autoridades meteorológicas alertaron por un marcado descenso en la temperatura que afectará el noroeste y zonas del centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, aunque actualmente no se registran sistemas frontales activos sobre el territorio nacional, se anticipa la entrada de un nuevo frente frío, el cual sería el número 4 a partir del domingo 1 de noviembre de 2026.

Según los pronósticos oficiales para las próximas 72 horas, la llegada del sistema afectará inicialmente la península de Baja California y el noroeste del país, generando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes.

Asimismo, provocará un claro descenso en las temperaturas y vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 50 y 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua, desplazándose posteriormente hacia el noreste del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones invernales previstas, las autoridades meteorológicas destacan lo siguiente:

Temperaturas mínimas extremas (-5 a 0 °C): Se registrarán principalmente en las zonas serranas de Chihuahua y Durango .

y . Temperaturas frías (0 a 5 °C): Se prevén en regiones altas de Baja California , Estado de México , Hidalgo , Tlaxcala , Puebla , Veracruz y Oaxaca .

, , , , , y . Registro más bajo registrado: La temperatura mínima nacional del día se reportó en Ciudad Madera, Chihuahua, alcanzando los 2.0 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tomando las precauciones necesarias ante los cambios repentinos de temperatura y el incremento en las rachas de viento.