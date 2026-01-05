Prevén domingo templado con pocas probabilidades de lluvia

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, son 13 de las 15 estaciones reflejan una buena calidad del aire

Se prevén condiciones cálidas para la jornada de este domingo con nulas probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el monitoreo realizado por diversas dependencias, se mencionó que se registró una temperatura mínima de 13° centígrados durante la mañana. Sin embargo, para la tarde prevén que el termómetro ascienda hasta los 25° centígrados con un cielo despejado.

Autoridades mencionaron que dicho panorama podría mantenerse hasta la noche, cuando se registre una temperatura mínima que oscilará entre los 16° centígrados.

Pronostican temperaturas máximas de hasta 29°C

Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua prevén que para los siguientes días, las temperaturas asciendan hasta los 29° centígrados.

Se prevé que las probabilidad de lluvia se mantengan casi nulas, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar rachas de hasta 20 km/h.

Arranca domingo con buena calidad del aire

Buena, es como la calidad del aire se encuentra en los municipios del Área Metropolitana.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 08:00 horas, son 13 de las 15 estaciones que se encuentran en color verde.

Dichas estaciones corresponden a los municipios de:

Santa Catarina

Escobedo

Cadereyta Jiménez

Guadalupe

San Pedro

San Nicolás (dos estaciones)

Apodaca

Pesquería

García (una estación)

Monterrey (tres estaciones)

Mientras que la estación de García Noroeste 3 se refleja en amarillo, la de Juárez se encuentra en anaranjado, reflejando una mala calidad.

Ante cualquier cambio, las dependencias instan a la ciudadanía a mantenerse informadas a través de los canales oficiales.