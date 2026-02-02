Prevén día frío y nublado para este domingo en Nuevo León

Nuevo León registrará temperaturas frías este día, con cielo mayormente nublado y buena calidad del aire, de acuerdo con el pronóstico meteorológico

Se dio a conocer el pronóstico de condiciones meteorológicas para el estado de Nuevo León, el cual prevé un día con ambiente frío y cielo mayormente nublado.

Mañana fría y con neblina

Durante la mañana, se esperan condiciones mayormente nubladas, presencia de neblina y una temperatura aproximada de 6 grados, por lo que se recomienda abrigarse y conducir con precaución.

Tarde templada

Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 15 grados, manteniéndose un ambiente fresco.

Noche nublada

Por la noche, se prevé cielo mayormente nublado y un descenso de temperatura hasta los 11 grados.

Calidad del aire

De acuerdo con los reportes, este día se registra calidad del aire Buena en la entidad.