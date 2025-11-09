Prevén condiciones cálidas para esta jornada sabatina

Se espera que la temperatura en el Área Metropolitana alcance una máxima de 32° centígrados durante esta tarde, acompañada de un cielo soleado

Protección Civil informó que las condiciones meteorológicas se mantendrán cálidas para la jornada de este sábado.

Durante la mañana, la temperatura se encontraba con una mínima de 18° centígrados, con un cielo soleado y sensación térmica fresca.

Para la tarde se espera que el termómetro ascienda hasta los 32° centígrados con un clima caluroso durante toda la jornada vespertina. Mientras que para la noche, se estima que la temperatura descienda hasta los 24° centígrados.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 7:00 horas, la calidad del aire se mantiene como mala, debido a que 7 de las 15 estaciones se encuentran en color anaranjado, lo que representa un riesgo alto para la ciudadanía.

Dichas estaciones se encuentran en los municipios de Escobedo, Pesquería, Apodaca, San Nicolás (con dos aparatos de monitoreo), Monterrey y Juárez.

En tanto, los municipios de Cadereyta, Monterrey y García tienen en conjunto un total de cuatro estaciones en color amarillo, lo que se traduce con una calidad aceptable del aire.

Tan solo Guadalupe, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina se encuentran con una buena calidad del aire. Recordemos que algunos municipios cuentan con más de una estación, pero se encuentran ubicadas en distintos puntos de dicha localidad.

Para los próximos días, se prevé que las condiciones meteorológicas desciendan ante la llegada de un nuevo frente frío, por lo que se estima que las temperaturas puedan llegar hasta los 10° centígrados como mínima.

Unicamente el día domingo será el que cuente con una probabilidad de lluvia del 20%, por lo que se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los sitios oficiales que se mantienen actualizados.

Esta información es monitoreada y recopilada por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil del Estado.