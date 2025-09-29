Prevén condiciones cálidas con nubosidad para este domingo

Se esperan temperaturas superiores a los 30° grados centígrados durante los próximos días, con baja probabilidad de lluvia

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, predominarán las condiciones cálidas para esta jornada de domingo en la zona Metropolitana de Monterrey.

Durante las primeras horas del día, la mínima es de 22° grados centígrados con un cielo parcialmente nublado.

Estas condiciones permanecerán durante la tarde, donde se prevé que el termómetro alcance los 32° centígrados. Mientras que por la noche, descenderá hasta los 25°.

Para los próximos días, las condiciones permanecen hasta el día jueves, donde la posibilidad de lluvia es reducida.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León (SIMA) la calidad del aire en la zona metropolitana permanece como "buena".

14 de las 15 estaciones distribuidas en los distintos municipios se encuentran en verde, lo que representa una buena calidad del aire.

Sin embargo, la red arrojó que en la estación del centro de Monterrey se encuentra en amarillo, lo que representa un riesgo moderado ante la contaminación, pero el índice de la calidad del aire continúa siendo aceptable.

Autoridades instaron a la población a continuar informándose sobre las actualizaciones ante posibles cambios a lo largo del día.