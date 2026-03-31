Prevén clima caluroso para este martes en Monterrey

Inicia la mañana fresca y transiciona a condiciones soleadas y calurosas. Conoce todas las variaciones del día y revisa el pronóstico completo aquí.

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Monterrey arranca este martes con ambiente templado y cielo parcialmente nublado, con una temperatura matutina cercana a los 19 grados. Durante las primeras horas del día se percibe nubosidad ligera, pero conforme avance la jornada, el cielo tenderá a despejarse.

¿Cómo evolucionará el clima durante el día?

Para este martes, se espera un ascenso gradual en la temperatura, alcanzando una máxima de 31 grados en horas de la tarde. Las condiciones serán mayormente estables, sin pronóstico de lluvia, lo que favorecerá un ambiente cálido y seco en la región.

El cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente despejado, permitiendo una mayor presencia de radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada.

¿Cómo estará el clima por la noche?

Hacia la noche, el termómetro descenderá ligeramente, ubicándose alrededor de los 25 grados, manteniendo un ambiente templado. Las condiciones seguirán estables, ideales para actividades al aire libre.

¿Qué se recomienda ante estas condiciones?

Ante el incremento de temperatura durante la tarde, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar protector solar y evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

Calidad del aire y panorama general

La calidad del aire se mantiene en rangos aceptables, aunque podría presentar variaciones conforme avance el día. En general, se espera una jornada cálida, estable y sin lluvias para la zona metropolitana de Monterrey.