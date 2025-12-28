Prevén clima cálido acompañado de cielo nublado para este sábado

Se pronostica la presencia de precipitaciones para el inicio de semana, así como bajas temperaturas de hasta 6° centígrados para el 'Fin de Año'

Con temperaturas de hasta 27° centígrados, son las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en el Área Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con el monitoreo realizado de forma conjunta por Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se pronosticaron condiciones cálidas para este fin de semana.

Durante esta mañana se registró una temperatura mínima de 17° centígrados, con un cielo parcialmente nublado acompañado de neblina.

Para la tarde, se tiene previsto que el termómetro alcance hasta los 27° centígrados con un paisaje soleado y sensación cálida.

Mientras que para el cierre del este sábado, se prevé un panorama despejado con hasta 18° centígrados.

Inicia jornada con buena calidad del aire

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 07:00 horas, predomina una buena calidad del aire para los municipios que componen la zona metropolitana, así como áreas aledañas.

En esta ocasión, se mostró que 14 de las 15 estaciones de monitoreo instaladas se encuentran con buena calidad del aire.

Tan solo la estación de García Noreste arrojó un amarillo, lo que representa una calidad aceptable. En tanto, el monitor de Pesquería se encuentra en mantenimiento, por lo que se muestra en color gris.

Descienden temperaturas para cierre de año

Aunque las temperaturas templadas predominaron Nochebuena y Navidad, se prevé que para el Fin de Año las temperaturas alcancen temperaturas mínimas de hasta 6° centígrados.

Mientras que para el lunes se tiene prevista una probabilidad de lluvia de hasta el 60%.