Prevén cielo soleado con poca nubosidad para este sábado

Autoridades pronosticaron que para los siguientes días se presenten lluvias, cuyas probabilidades podrían alcanzar hasta un 80%

Clima soleado y con poca nubosidad es el pronóstico previsto para la jornada de este sábado por las autoridades estatales.

De acuerdo con el monitoreo realizado de manera conjunta por Protección Civil Nuevo León, Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las condiciones se mantendrán cálidas para este sábado.

Durante la mañana, se registró una temperatura mínima de 13° centígrados, con un panorama brumoso. Mientras que para la tarde, se prevé que las condiciones se vuelvan cálidas con hasta 28° centígrados.

Para finalizar la jornada, se prevé que el termómetro descienda hasta los 19° centígrados durante la noche.

Calidad del aire: Aceptable

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, la calidad del aire se encuentra "Aceptable".

Con el corte de las 8:00 horas, se estableció que siete de las 15 estaciones de monitoreo se encontraban en color naranja, lo que representa una mala calidad.

Dichas estaciones se encuentran en los siguientes puntos:

Santa Catarina

Guadalupe

Juárez

Escobedo

San Nicolás Noreste

Apodaca

Pesquería

Mientras que las que se encuentran en "buena" calidad son:

García Noroeste 3

Monterrey Noroeste

San Nicolás Norte 2

Las restantes reflejan una buena calidad, las cuales se ubican en los municipios de García, San Pedro, Monterrey (centro y sur) y Guadalupe.

Inicia semana con lluvias

Para la próxima semana, se prevé que las condiciones su vuelvan más húmedas, debido a que se pronostica que a partir del día domingo se presenten precipitaciones en el Área Metropolitana, las cuales alcanzarán hasta un 80% de probabilidad de lluvia.

Ante este pronóstico, autoridades estatales instan a la ciudadanía a que se mantengan informados sobre las posibles modificaciones de las condiciones ambientales, además de evitar situaciones de riesgo.