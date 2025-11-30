Prevén cielo parcialmente soleado con hasta 26°C para este sábado

Autoridades detallaron que 14 de las 15 estaciones de monitoreo ambiental distribuidas por la Zona Metropolitana reflejan una buena calidad del aire

Protección Civil Nuevo Léon detalló las condiciones meteorológicas que se esperan para esta jornada sabatina en la Entidad.

De acuerdo con el monitoreo efectuado de manera conjunta con Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se informó que el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante este día, con temperaturas máximas de hasta 26° centígrados.

Durante la mañana, se amaneció con una temperatura mínima de 16°C, la cual, se espera que incremente durante la tarde para alcanzar valores de hasta 26°C.

Sin embargo, se espera que la jornada de este sábado cierre con el termómetro marcando 17°C.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León informó que la mayoría de las estaciones reflejan una buena calidad del aire, con excepción a la ubicada en el municipio de San Pedro.

Se espera que para los siguientes días las condiciones se mantengan frescas con mínimas de hasta 9°C por la entrada del Frente Frío N° 17 a la región.

Autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse constantemente actualizada sobre las condiciones meteorológicas, además de que se tomen las precauciones necesarias para protegerse de enfermedades frente al cambio de temperatura característico de la temporada invernal.