Prevén calor y viento fuerte en Monterrey este sábado 14 de marzo

El clima de hoy seguirá con el mismo comportamiento que han tenido estos últimos días, pero un cambio brusco se avecina. Consulta aquí el pronóstico completo.

Monterrey su área metropolitana registrarán un fin de semana con altas temperaturas y viento moderado a fuerte, de acuerdo con el pronóstico extendido de autoridades estatales. Las condiciones se mantendrán secas y sin probabilidad significativa de lluvia durante los próximos días.

El reporte meteorológico indica que el ambiente caluroso dominará sábado y domingo, mientras que a partir del lunes se espera un descenso importante en la temperatura acompañado de rachas de viento más intensas.

¿Qué temperaturas se esperan este fin de semana?

Para este sábado, el pronóstico señala una temperatura máxima cercana a 34 grados y mínima de 15 grados. Las rachas de viento podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvia.

El domingo será el día más caluroso del periodo, con una temperatura máxima de aproximadamente 39 grados y mínima de 18 grados. Las condiciones se mantendrán secas, con 0% de probabilidad de precipitación y viento similar al del sábado.

Frente de viento y descenso de temperatura el lunes

Para el lunes, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones del clima. La temperatura máxima descenderá hasta los 20 grados, con una mínima de 11 grados.

Ese día también se prevén rachas de viento entre 60 y 70 kilómetros por hora y una ligera probabilidad de lluvia cercana al 10%.

Clima templado a mitad de semana

El martes continuará el ambiente más fresco con una máxima de 21 grados y mínima de 10 grados, además de vientos entre 20 y 40 kilómetros por hora y sin lluvias.

Para el miércoles, la temperatura volverá a subir ligeramente hasta los 26 grados, con mínima de 12 grados. Las rachas de viento se mantendrán entre 20 y 40 kilómetros por hora.

Cuál es la calidad del aire este 14 de marzo

El reporte de monitoreo ambiental del estado indica que la mayoría de las estaciones del Área Metropolitana presentan calidad del aire en nivel bueno, mientras que algunos puntos registran condiciones aceptables.

De acuerdo con el informe actualizado a las 07:00 horas del sábado, los niveles se mantienen dentro de rangos de riesgo bajo a moderado, según el Índice Aire y Salud.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios en el clima, especialmente por las rachas de viento previstas para inicios de semana, así como continuar consultando los reportes oficiales sobre calidad del aire.