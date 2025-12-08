Prevén ambiente cálido y parcialmente soleado para este domingo

Destacan que por los menos dos de las estaciones de monitoreo ambiental se encuentran en color verde, una mínima para la mañana de esta jornada

Autoridades prevén que la temperatura máxima para este domingo sea de aproximadamente 26° centígrados, acompañados de un cielo parcialmente soleado.

De acuerdo con el monitoreo conjunto de Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se prevé que las condiciones ambientales para esta jornada dominical sean cálidas.

Durante la mañana, se registró una temperatura mínima de 13° centígrados, con un cielo parcialmente soleado.

Para las siguientes horas, se prevé que la temperatura se incremente hasta los 26° centígrados, manteniendo las condiciones cálidas para la jornada vespertina.

Sin embargo, será durante la noche cuando el cielo presente cierta nubosidad acompañada del descenso de la temperatura, la cual podría señalar hasta los 16° centígrados.

Estiman máximas de 26° centígrados

Para los siguientes días, se prevé que la temperatura descienda para llegar hasta los 18° centígrados durante los días lunes y martes, con una mínima de 10° centígrados.

Sin embargo, será a partir del miércoles cuando las condiciones meteorológicas se vuelvan templadas, con valores de hasta 26° centígrados.

La probabilidad de lluvia es casi nula, debido a que tan solo el día martes se estima que se tenga una probabilidad de hasta 20% de precipitación.

Calidad del aire: Aceptable

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 08:00 horas, la calidad del aire en el Área Metropolitana se clasifica como Aceptable.

Al menos cinco de las 15 estaciones de monitereo distribuidas por distintos municipios de la Zona Metropolitana se encuentran en color naranja, lo que señala una mala calidad del aire.

Las estaciones que reflejan dicho resultado son:

Santa Catarina

Escobedo

Cadereyta Jiménez

Guadalupe

San Nicolás Norte 2

Mientras que las estaciones que se encuentran en amarillo son ocho y se encuentran en los siguientes municipios:

García (dos estaciones)

Monterrey Centro

San Pedro

Juárez

San Nicolás Noreste

Pesquería

Apodaca

Tan solo las estaciones de Monterrey, tanto Noreste como Sur, presentan una buena calidad del aire.

Ante cualquier modificación de las condiciones ambientales para estos días, así como el arribo de un nuevo frente frío, las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informados a través de las vías de comunicación oficiales.