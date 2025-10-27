Prevén altas temperaturas para este domingo; se esperan lluvias

La buena calidad del aire predomina al registrar 12 estaciones en color verde, lo que refleja condiciones ambientales idóneas para actividades al exterior

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, se espera que las condiciones meterológicas de este domingo se mantengan cálidas durante la jornada.

Durante las primeras horas de esta jornada dominical se esperan temperaturas de 21° centígrados, con un panorama parcialmente soleado.

Para la tarde, se espera que el termómetro alcance los 31° centígrados, mientras que durante la noche, se estima que la temperatura podría descender hasta los 24° centígrados acompañado de cierta nubosidad.

Con base al reporte emitido por el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León con corte de las 8:00 horas, 12 de las 15 estaciones distribuidas se encuentran en color verde, por lo que la calidad del aire predomina en la zona metropolitana.

El resto de las estaciones ubicadas en los municipios de San Pedro, San Nicolás y Juárez reflejan un color amarillo, lo que indica que se cuenta con una calidad del aire "aceptable".

En los próximos días, las condiciones cálidas permanecerán hasta el día miércoles, cuando las temperaturas descenderán hasta los 15° centígrados con una probabilidad de lluvia del 30%.

Ante este panorama, autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los posibles cambios en la temperatura, con los datos proporcionados en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua.