Prevén 28°C para este sábado con 30% de probabilidad de lluvia

Las condiciones meteorológicas podrían alcanzar hasta los 30° centígrados durante los próximos días, acompañado de una posible buena calidad del aire

Protección Civil Nuevo León brindó detalles sobre las condiciones meteorológicas que regirán el día de hoy en la entidad.

De acuerdo con un monitoreo realizado en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, durante la mañana de este sábado se registraron temperaturas mínimas de 21° centígrados con un panorama nublado para la zona metropolitana.

Para la jornada vespertina se pronostica que se tenga un cielo nublado con máximas de 28° centígrados, mientras que en la tarde se espera que el termómetro descienda hasta los 20° centígrados. Las probabilidades de lluvia para este sábado son de 30%, por lo que se insta a la ciudadanía a mantenerse informada por las posibles modificaciones en el pronóstico.

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental con corte de las 07:00 horas estiman que se contará con una calidad del aire aceptable.

Los municipios que reflejan una calidad del aire "buena" se encuentran en color verde y corresponden a las siete estaciones distribuidas en los municipios de:

García

Escobedo

Apodaca

San Nicolás (dos estaciones)

Monterrey Centro

Cadereyta Jiménez

Mientras que se encuentran en color amarillo aquellas que se encuentran ubicadas en los municipios de:

García

Pesquería

Monterrey (Noreste y sur)

Santa Catarina

San Pedro

Juárez

San Nicolás

En los próximos días las condiciones ambientales podrían mejorar hasta alcanzar el semáforo verde en una gran parte de los municipios con temperaturas máximas de hasta 30° centígrados.