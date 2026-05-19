Prevalecerá onda de calor en 18 estados del país

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de lunes

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados para esta jornada de lunes, en donde la probabilidad de tormenta ocasional estará presente a partir de la tarde.

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste y noreste), Zacatecas (sur), Aguascalientes (suroeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Hidalgo (centro), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de hoy en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Por otra parte, una línea seca en el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras en zonas de Sonora y Chihuahua; así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

A su vez, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Guerrero, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además de lluvias aisladas en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.

Finalmente, una onda tropical situada sobre el occidente del mar Caribe, avanza hacia el oeste, aproximándose a la costa oriental de Honduras y Nicaragua.