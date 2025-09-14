Prevalecerá el ambiente bochornoso este sábado

Durante el día persistirá el ambiente muy bochornoso y el pronóstico de chubascos ocasionales se extiende para todo el día y gran parte de la noche

Las constantes lluvias que se registraron durante los últimos días en la Zona Metropolitana de Monterrey provocarán que este sábado prevalezca un ambiente bochornoso.

Durante la mañana se espera una agradable temperatura de 21° con cielo soleado, lo que, a su vez, provocará un ambiente bochornoso en la ciudad.

Para la tarde aparecen las probabilidades de lluvia, que serán de 20%, por lo que se recomienda tomar precauciones para estas horas del día. Aunado a esto, la temperatura será de 31°; por lo que el mal tiempo persistirá.

Para la noche también existen altas probabilidades de precipitaciones, aunque el clima será bastante más agradable, con apenas 22° y vientos ligeros.

Estos vientos ayudarán a que la calidad del aire se mantenga como buena en toda la ciudad.