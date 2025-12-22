Prevalecen tempraturas cálidas para esta jornada dominical

Autoridades pronostican condiciones cálidas y con baja probabilidad de lluvia para las fiestas de Nochebuena y posteriormente Navidad

Se esperan temperaturas máximas de hasta 30° centígrados para la jornada de este domingo en el Área Metropolitana.

De acuerdo con el monitoreo conjunto de Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se espera que el ambiente prevalezca bajo condiciones cálidas.

Durante la mañana se registró una temperatura de 15° centígrados con un cielo despejado. Sin embargo, para la tarde se espera que la temperatura alcance los 30° centígrados.

Para el cierre de jornada se espera que el termómetro descienda hasta los 17° centígrados acompañados de un cielo despejado.

Pronostican condiciones cálidas y poca probabilidad de lluvia para Navidad

De acuerdo con el pronóstico emitido por las dependencias, las cálidas temperaturas permanecerán presentes durante la próxima semana, dando condiciones cálidas para los días de Nochebuena y Navidad.

Predomina buena calidad del aire

Al menos ocho de las 15 estaciones pertenecientes al Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, lo que arroja una buena calidad del aire para la Zona Metropolitana.

Aquellos municipios que reflejan sus estaciones en color verde son:

García (dos estaciones)

San Pedro

Pesquería

Monterrey (tres estaciones)

Guadalupe

Aquellos en los que arrojan como resultado una calidad "aceptable" son:

Santa Catarina

Apodaca

General Escobedo

San Nicolás de los Garza (1 de 2 estaciones)

Mientras que los municipios que se encuentran en color anaranjado, es decir, con mala calidad del aire son Cadereyta Jiménez, Juárez y San Nicolás.