Prevalece el tiempo estable en la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.
Ambiente muy frío durante la mañana y gélido con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado.
Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.
Pronóstico meteorológico general
Hoy, el frente frío número 33 ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.
A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.
Por otra parte, canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia.