Prevalece el tiempo estable en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para este martes, en donde se pronostica una temperatura máxima de 27 grados con cielo mayormente despejado

En la Mesa del Norte se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.

Ambiente muy frío durante la mañana y gélido con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente frío número 33 ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.

Por otra parte, canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia.