Prevalece calor húmedo con sensación de hasta 40 grados

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa ligera; conoce el pronóstico completo aquí.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El pronóstico del clima para este martes 28 de abril indica un ambiente cálido desde las primeras horas, con una temperatura inicial de 24 grados y condiciones de cielo parcialmente nublado. A lo largo de la jornada, el calor irá en aumento, impulsado por la humedad presente en la región.

Aunque la temperatura máxima se ubicará en 35 grados, la combinación con la humedad provocará un ambiente bochornoso, por lo que la sensación térmica podría alcanzar entre 38 y 40 grados.

¿Cómo se sentirá el clima durante el día?

Durante la tarde, se prevé un incremento en la intensidad del calor, con condiciones que harán que el ambiente se perciba más pesado. La humedad será un factor determinante en la sensación térmica.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin cambios relevantes en las condiciones generales del tiempo.

¿Hay probabilidad de lluvia hoy?

Para este día, el pronóstico descarta precipitación, por lo que no se esperan lluvias en la zona. Esto permitirá que las altas temperaturas se mantengan constantes.

¿Cómo estará la noche?

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 28 grados, aunque el ambiente continuará cálido. La sensación de calor podría persistir debido a la humedad acumulada durante el día.