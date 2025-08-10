Info 7 Logo
Prepárate para el calor extremo en Nuevo León este sábado

Por: Esmeralda Valdez

09 Agosto 2025, 10:06

El estado enfrentará condiciones climáticas contrastantes debido a la presencia de una intensa onda de calor combinada con intervalos de lluvias moderadas

Este sábado, Nuevo León enfrentará condiciones climáticas contrastantes debido a la presencia de una intensa onda de calor combinada con intervalos de lluvias moderadas, principalmente en el norte y este del estado.

De acuerdo con el más reciente reporte meteorológico, se esperan intervalos de chubascos en distintas zonas del territorio, acompañados por vientos con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 70 km/h.

Sin embargo, la principal preocupación para las autoridades y la población será la ola de calor extremo, con temperaturas máximas entre los 38 °C, especialmente en las regiones norte y este de la entidad. La alta humedad incrementará la sensación térmica, elevando aún más el riesgo para la salud.

Nuevo León se suma a Tamaulipas como una de las entidades más afectadas por las temperaturas extremas este sábado, siendo señaladas como las más calurosas del país.

Ante este escenario, se emiten las siguientes recomendaciones:

  • Evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y 16:00 horas.
  • Usar ropa ligera, de manga larga y en colores claros.
  • Mantener una hidratación constante durante el día.
  • Prestar atención especial a grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y otros riesgos asociados a estas condiciones climáticas.

