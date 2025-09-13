Predominará el ambiente cálido para el fin de semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández 12 Septiembre 2025, 13:32 Compartir

Durante este viernes en Monterrey continuará la nubosidad parcial y la probabilidad de chubascos aislados en zonas de la metrópoli regia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados para este viernes, en donde el pronóstico de chubascos aislados continúa presente en la zona metropolitana de Monterrey. En la Mesa del Norte, se presentará durante la tarde ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas. Viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.