Predominará clima cálido durante fin de semana en Monterrey

Se pronostican condiciones climatológicas favorables para realizar actividades al aire libre, debido a la poca probabilidad de lluvia y buena calidad del aire

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, las condiciones metorológicas se mantendrán estables, predominando un clima cálido para las siguientes horas.

Por la mañana, el cielo se encontrará parcialmente nublado y se registrará una temperatura de 21° C. Mientras que por la tarde, continuará el cielo soleado alcanzando los 31° C con una probabilidad del 20% de lluvia.

Sin embargo, por la noche unicamente serán visibles unas nubes alcanzando la mínima de 24° C.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, con corte de las 8:00 horas, las 15 estaciones distribuidas a lo largo del Área Metropolitana se encuentran en verde, por lo que se considera que se cuenta con una buena calidad del aire.

Para el día de mañana, las condiciones continuarán cálidas, sin probabilidades de lluvia, al igual que el día lunes.

Dicha información es referente a lo compartido por Protección Civil Nuevo León, Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.