Predominará cielo parcialmente nublado para este sábado

Autoridades informaron que las temperaturas podrán superar los 30° centígrados durante la jornada de este fin de semana, con bajas probabilidades de lluvia

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil Nuevo León, se espera que en la jornada predominen las condiciones cálidas en la zona metropolitana de Monterrey.

Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado al amaneceer con una temperatura de 21° C.

Más tarde, se espera que el termómetro alcance temperaturas de 31° C acompañado de nubosidad, con vientos que superarían los 30 km/h.

En la noche, se pronostica que las condiciones climatológicas se mantendrán con una mínima de 24° C.

Se estima que el día de hoy las precipitaciones no se hagan presentes durante la jornada, debido a que solo se cuenta con un 20% de probabilidad de lluvia.

Mientras que el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León arrojó que la calidad del aire se encuentra como "buena".

Con corte de las 8:00 horas, 14 de las 15 estaciones de monitoreo se encuentran en color verde. Mientras que en el municipio de San Pedro se localiza la estación en color amarillo, es decir, la condición es "aceptable".

Autoridades cuentan como válido el realizar actividades al aire libre, pero instan a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier modificación en las siguientes horas.