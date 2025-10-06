Predomina clima cálido este domingo; se esperan lluvias

Autoridades informaron que a partir de la siguiente semana, se contará con probabilidad de lluvia de hasta 70% en el Área Metropolitana

Protección Civil Nuevo León informó que se presentará una temperatura cálida para gran parte de la jornada de este domingo.

De acuerdo con su pronóstico, se espera que durante la mañana, el cielo se muestre parcialmente nublado con una temperatura de 22° centígrados al amanecer, acompañado de una "buena" calidad del aire.

Por la tarde, se espera que la temperatura ascienda hasta los 32° centígrados, con un cielo soleado y despejado. Sin embargo, la calidad del aire se encontrará "aceptable".

Para finalizar el día, el termómetro descenderá hasta los 24° centígrados con un cielo parcialmente nublado y con una mejora en el ambiente.

De acuerdo con el Sistema Integral de Montireo Ambiental Nuevo León con corte de las 8:00 horas, la calidad del aire de este día se encuentra en buena.

Las 15 estaciones de monitoreo distriubuidas por el Área Metropolitana se encuentran en color verde, lo que refleja que las PM10 (partículas suspendidas de 10 micrómetros) son mínimas en el ambiente.

A pesar de las buenas condiciones pronosticadas para el día de hoy, se espera que a partir del martes se presenten diversas precipitaciones con una probabilidad del 40% y 70%.

Es por ello, que instituciones como Protección Civil del Estado, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua instan a la población a mantenerse informada sobre las próximas actualizaciones del pronóstico del tiempo.