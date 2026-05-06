Predomina ambiente caluroso en la zona metropolitana de Monterrey

Por: Carolina Sifuentes 05 Mayo 2026, 14:11 Compartir

Clima en Monterrey para esta jornada de martes con temperatura máxima de 37 grados y panorama de cielo mayormente despejado

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Para la Mesa del Norte se espera en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, y cielo parcialmente nublado sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila y Nuevo León; ambiente fresco en la región, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso con prevalencia de la onda de calor en Durango (este y oeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Zacatecas (norte y noreste) y Aguascalientes. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Nuevo León; y con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila.