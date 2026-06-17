Potencial ciclón tropical Uno toma fuerza hacia Tamaulipas y NL

A menos de 105 kilómetros del estado de Tamaulipas es donde se encuentra el potencial ciclón tropical Uno, el cual ya tocó tierra sobre Texas, Estados Unidos.
Al corte de las 12:00 horas, este sistema meteorológico se encuentra a 85 km al sur-suroeste de Corpus Christi y 120 km al sur-suroeste de Reynosa, con vientos sostenidos de hasta 45 km/h y rachas que podrían alcanzar los 65 km/h.
A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se mencionó que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas también en Nuevo León.
Se pronostican para las próximas 3 horas #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y posible caída de #Granizo en regiones de #Tamaulipas.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026
También se esperan #Chubascos en zonas de #NuevoLeón, #Coahuila y #SanLuisPotosí. ⛈️ Mas información ⬇️ pic.twitter.com/apmt837qK9
Estas fuertes precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados.
⚠️ En ambos gráficos te informamos la actualización sobre los efectos que generan las #CondicionesMeteorológicasAdversas que tenemos actualmente en nuestro país. ¡Toma tus precauciones y mantente informado en fuentes oficiales! pic.twitter.com/CmtOV4b6ky— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026
Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 16 de junio
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nuevo León (este y sureste)
- Tamaulipas (noreste y sur)
- Chiapas (centro y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sinaloa (este)
- Durango (oeste)
- San Luis Potosí (norte y este)
- Veracruz (norte y centro)
- Puebla (norte)
Viento
Viento (20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h)
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Tamaulipas
- Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)
Viento (10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h)
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Nuevo León
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Oleaje
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura
- Costas de Tamaulipas
- Costas de Veracruz
- Costas de Yucatán
- Costas de Quintana Roo
Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura
- Costa occidental de la península de Baja California
- Costas de Sinaloa
- Costas de Nayarit
- Costas de Jalisco
- Costas de Colima
- Costas de Michoacán