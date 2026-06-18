Potencial ciclón tropical uno se aleja del territorio mexicano

Actualmente, se encuentra a 20 kilómetros al este-sureste de Puerto Oconnor, Texas, así como a 320 km al noreste del municipio de Matamoros

El potencial ciclón tropical Uno se aleja de México después de presentar el desplazamiento hacia el noreste del país en su paso por el Golfo de México.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) detalló que este sistema meteorológico se encuentra a 320 kilómetros al noreste de Matamoros, Tamaulipas, 200 kilómetros más alejado de lo registrado este martes.

El #PotencialCiclónTropical Uno se localizó en el noroeste del #GolfoDeMéxico, a 320 km al noreste de Matamoros, Tamaulipas. El sistema ha dejado de afectar al territorio mexicano. Ve más en ⬇️ https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/Bl5Y5vKgsz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

Actualmente, se encuentra a 20 kilómetros al este-sureste de Puerto Oconnor, Texas, así como a 320 km al noreste del municipio de Matamoros.

Este sistema cuenta con un desplazamiento hacia el noreste a 11 km/h, con vientos máximos de 45 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h, lo que significa que debido a su ubicación, no representa peligro para el país.

Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 17 de junio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), son 17 las entidades que esperan estas lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de fuertes descargas eléctricas y caída de granizo.

¡No bajes la guardia! ⚠️⛈️



Para este día se pronostican #Lluvias muy fuertes en #Chiapas.



Consulta y comparte los detalles del #Pronóstico de precipitaciones. ⤵️ pic.twitter.com/6P89VWmebL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas (centro y sur)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Tlaxcala

Morelos

Ciudad de México

Sonora (este)

Sinaloa (este y noreste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (oeste y noroeste)

Jalisco (centro)

Michoacán (norte y suroeste)

Hidalgo (sureste)

Puebla (norte, centro y oeste)

Estado de México (este)

Oaxaca (norte y sureste)

Tamaulipas (noreste y sur)

Veracruz (centro)

Tabasco (este)

Campeche (suroeste)

Sin embargo, entidades como Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí tendrán solo chubascos con rachas de viento que podrían superar los 70 km/h.

Chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nayarit

Colima

Guanajuato

Querétaro

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Ante estos pronósticos, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instó a la ciudadanía a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas con riesgo de inundaciones, así como el mantenerse actualizado de la información proporcionada por las autoridades correspondientes.