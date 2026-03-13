Posibles tolvaneras durante la jornada en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera durante este jueves cielo medio nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente de muy frío a frío en la región, gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en la región y caluroso en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).
Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.
Pronóstico meteorológico general
Este día, el frente frío número 40 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones; lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).
Así mismo, la masa de aire polar provocará un descenso de temperatura en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional; evento de “Norte” de muy fuerte a intenso y oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo y golfo de Tehuantepec.
Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente de la República Mexicana.
Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste); iniciando a partir de este día en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste).