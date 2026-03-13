Posibles tolvaneras durante la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente seco, en donde la temperatura máxima será de 24 grados por la tarde, mientras que por la noche se esperan 17 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se espera durante este jueves cielo medio nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente de muy frío a frío en la región, gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en la región y caluroso en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 40 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones; lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Así mismo, la masa de aire polar provocará un descenso de temperatura en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional; evento de “Norte” de muy fuerte a intenso y oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente de la República Mexicana.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste); iniciando a partir de este día en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste).