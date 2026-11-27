El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos de la primera tormenta invernal y la masa de aire ártico que impulsó al frente número 8

Para este jueves, en el noroeste del territorio nacional se encuentra una vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato y muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. a

Además de posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por otra parte, el frente número 8 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano; sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país; así como evento de “Norte” con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h durante la mañana en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Cielo nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur), Zacatecas (sur) y Aguascalientes, así como fuertes en San Luis Potosí (oeste, centro y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Además de intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla, y muy frío a gélido en zonas altas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región.