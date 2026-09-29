Polo y Rachel traerán lluvias intensas al territorio mexicano

Lluvias intensas y fuertes vientos se espera en varios estados durante el paso del huracán Polo y la tormenta tropical Rachel este lunes

En el transcurso de este lunes, se prevé que el centro del huracán Polo toque tierra en la porción central de Baja California Sur, su circulación en interacción con el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, originará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur); lluvias muy fuertes en Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste) y Durango (noroeste); y lluvias fuertes en Baja California (centro y sur) y Nayarit (sur); así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las mencionadas entidades.

Simultáneamente, la circulación de la tormenta tropical Rachel propiciará lluvias puntuales intensas en Guerrero (sureste) y Oaxaca (norte, costa y suroeste), además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.

Por otro lado, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del país, además de una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte, centro y este); muy fuertes en Puebla (norte, este y sureste) y Veracruz (centro y sur); lluvias fuertes en Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán (sur y suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur y oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte); así como intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes en Chihuahua (norte y oeste) y Durango (noroeste); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; y lluvias aisladas en Aguascalientes; todas las lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas.

Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.