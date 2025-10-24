Persiste tiempo estable y escasa nubosidad en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en Chihuahua (oeste); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en San Luis Potosí (región Huasteca), así como lluvias aisladas en Coahuila, Durango y Nuevo León; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región.
Viento de componente sur de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en Coahuila; rachas de viento 45 a 60 km/h en Chihuahua y surada de misma intensidad en Nuevo León, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.