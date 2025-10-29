Persiste tiempo estable previo a llegada de frente frío

Para este martes se espera una temperatura máxima de 33 grados por la tarde, para finalizar la jornada con una temperatura de 25 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte en el trascurso del día se estará presentando cielo despejado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y cielo medio nublado a nublado en Nuevo León y San Luis Potosí.

Por la mañana, ambiente frío a fresco, con temperaturas menores a 5 °C y posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas, y muy frío con heladas en zonas serranas de Durango, así como ambiente templado a cálido en el este de Nuevo León y San Luis Potosí.

Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, y con ambiente cálido en sierras de la región; intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca).

Viento de componente norte de 35 a 50 km/h con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua y Durango; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.