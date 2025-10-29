Persiste tiempo estable previo a llegada de frente frío

Para la Mesa del Norte en el trascurso del día se estará presentando cielo despejado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y cielo medio nublado a nublado en Nuevo León y San Luis Potosí.
Por la mañana, ambiente frío a fresco, con temperaturas menores a 5 °C y posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas, y muy frío con heladas en zonas serranas de Durango, así como ambiente templado a cálido en el este de Nuevo León y San Luis Potosí.
Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, y con ambiente cálido en sierras de la región; intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca).
Viento de componente norte de 35 a 50 km/h con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua y Durango; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.