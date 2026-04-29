Persiste tiempo caluroso en la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte para el transcurso del día se espera cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y cielo medio nublado a nublado en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
Por la mañana, bancos de niebla en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí; ambiente fresco, siendo frío con posibles heladas en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Durango.
Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes y San Luis Potosí (norte, centro y sur).
Probabilidad de intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; además de ambiente cálido en sierras de la región.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Zacatecas y San Luis Potosí, y de igual intensidad con posibles torbellinos en zonas de Coahuila, siendo de componente sur en zonas de Nuevo León; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.