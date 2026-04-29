Persiste tiempo caluroso en la zona metropolitana de Monterrey

Para el resto de la jornada de martes se espera un ambiente brumoso y bochornoso con temperatura máxima de 35 grados por la tarde

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte para el transcurso del día se espera cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y cielo medio nublado a nublado en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Por la mañana, bancos de niebla en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí; ambiente fresco, siendo frío con posibles heladas en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Durango.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes y San Luis Potosí (norte, centro y sur).

Probabilidad de intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; además de ambiente cálido en sierras de la región.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Zacatecas y San Luis Potosí, y de igual intensidad con posibles torbellinos en zonas de Coahuila, siendo de componente sur en zonas de Nuevo León; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.