Persiste probabilidad de lluvia intermitente en Monterrey

Por: Arlett Fernández 26 Noviembre 2025, 14:38

Clima en Monterrey con ambiente fresco y probabilidad de lluvia ocasional para este miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 16 grados

Para la Mesa del Norte se presentará en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente frío a muy frío con heladas en sierras de la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca) y Nuevo León, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila y Zacatecas. Sin lluvia en Chihuahua, Durango y Aguascalientes. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.