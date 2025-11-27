Persiste probabilidad de lluvia intermitente en Monterrey

Para la Mesa del Norte se presentará en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente frío a muy frío con heladas en sierras de la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca) y Nuevo León, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Además, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila y Zacatecas. Sin lluvia en Chihuahua, Durango y Aguascalientes.
Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.