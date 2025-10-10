Persiste escenario de lluvia fuerte en lapsos de la jornada

Durante este jueves en la Mesa del Norte se espera en el trascurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, y frio con bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.
Lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí (este) y puntuales muy fuertes en Nuevo León; dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Se prevén chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Todas las lluvias con posibles descargas eléctricas.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.