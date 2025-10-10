Persiste escenario de lluvia fuerte en lapsos de la jornada

Por: Arlett Fernández 09 Octubre 2025, 13:28 Compartir

Para este jueves la el pronóstico de lluvia fuerte continúa durante lapsos de este jueves en algunos sectores de la zona metropolitana de Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante este jueves en la Mesa del Norte se espera en el trascurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, y frio con bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí (este) y puntuales muy fuertes en Nuevo León; dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Se prevén chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con posibles descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.